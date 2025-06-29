نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يدعو لاتفاق في غزة وإعادة الرهائن.. وتشكيك إسرائيلي في تفاؤله بإتمام الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبًا بإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وسط تشكيك من مسؤولين إسرائيليين كبار في جدوى هذا التفاؤل، حسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقال ترامب في منشور نشره في الساعات الأولى من صباح الأحد على منصة تروث سوشيال: "أبرموا اتفاقًا في غزة.. أعيدوا الرهائن".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تأكيد ترامب أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بات قريبًا للغاية، خاصة بعد انتهاء المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران التي شغلت المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

دعم مباشر لنتنياهو وانتقادات لمحاكمته

وفي منشوراته الأخيرة، أبدى ترامب دعمه الصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهاجمًا محاكمته الجارية بتهم فساد، واصفًا إياها بأنها "حملة شعواء قد تؤثر سلبًا على الجهود الدبلوماسية في المنطقة".

وقال ترامب إن: "هذه المهزلة التي تُسمى عدالة، ستؤثر على المفاوضات مع إيران وحماس"،

مشيرًا إلى أن نتنياهو "يعمل حاليًا على التفاوض بشأن صفقة مع حركة حماس لاستعادة الرهائن".

من جانبه، رحب نتنياهو بدعوة ترامب، وشكره على تصريحاته، قائلًا: "معًا سنجعل الشرق الأوسط عظيمًا من جديد".

مسؤولون إسرائيليون: لا مؤشرات فعلية على انفراجة

رغم دعوات ترامب المتكررة، نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى مشاركة في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أن تلك التصريحات "تفتقر إلى أساس واقعي".

وأكد أحد المسؤولين الإسرائيليين: "لا توجد أي مؤشرات حالية على مرونة في موقف حركة حماس، ولا تغيير في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إنهاء الحرب في غزة".

وأضاف المصدر أن تصريحات ترامب "ربما تعكس رغبة شخصية في تحقيق اختراق دبلوماسي، واستثمار الزخم الذي أحدثته نهاية التصعيد مع إيران"، لكنها لا تستند إلى معلومات محدثة من داخل المفاوضات الجارية.