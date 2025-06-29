العالم اليوم - مقتل طيار أوكراني.. واختفاء مقاتلة إف 16

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يونيو 2025 09:24 صباحاً - أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، أن طيارا أوكرانيا قُتل وفُقدت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 في أثناء عملية لصد هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل.
وذكر الجيش أن هذه هي المرة الثالثة التي يفقد فيها طائرة إف-16 خلال الحرب.
وأوضح سلاح الجو عبر تطبيق تيليغرام للتراسل "استخدم الطيار جميع أسلحته على متن الطائرة وأسقط 7 أهداف جوية. وفي أثناء إسقاط الهدف الأخير، لحقت أضرار بطائرته وبدأت في السقوط".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مقتل طيار أوكراني.. واختفاء مقاتلة إف 16 .. في رعاية الله وحفظة