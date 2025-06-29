العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادي في "حزب الله" جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يونيو 2025 12:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قتل مسؤول الاستخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله عباس الحسن وهبي في غارة بمنطقة محرونة جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه في "تلغرام": "في وقت سابق من يوم السبت، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي عباس الحسن وهبي في منطقة محرونة جنوبي لبنان، وتمكن من قتله".

وأضاف البيان أن وهبي "كان متورطا في جهود إعادة بناء حزب الله ونقل الأسلحة".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن السبت، القضاء على مسؤول الصواريخ المضادة للدروع التابع لـ"حزب الله" في منطقة بني جبيل في بلدة كونين جنوبي لبنان، إثر هجوم بواسطة طائرة مسيرة.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأنه تم القضاء على حسن محمد حمودي مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله بمنطقة بنت جبيل، مضيفا "قام حمودي خلال الحرب بتوجيه العديد من عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق من يوم السبت مقتل ثلاثة أشخاص، في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر، تشنّ إسرائيل باستمرار غارات على لبنان، خصوصا في الجنوب توقع قتلى.

وتشدد إسرائيل على أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبّد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.