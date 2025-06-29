العالم اليوم - بالميراس أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية

انتم الان تتابعون خبر بالميراس أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يونيو 2025 12:24 صباحاً - سجل باولينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول ليفوز بالميراس البرازيلي الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين على مواطنه بوتافوغو 1- صفر ويصعد إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم السبت في أحدث مواجهة بين الغريمين اللدودين.

ونقل الغريمان صراعا ثنائيا بينهما بات حديث الجميع في البرازيل وعلى مستوى أميركا الجنوبية إلى الولايات المتحدة حيث تقام كأس العالم الموسعة للأندية.

وألغى الحكم هدفا لبالميراس بسبب التسلل ورفض احتساب ركلة جزاء لصالحه بسبب لمسة يد مزعومة في مباراة جاءت في أغلب فتراتها من جانب واحد.

وبعد بداية حذرة وخشنة من الفريقين نال خلالها ألكسندر باربوزا لاعب بوتافوغو إنذارا في الدقيقة الثالثة بسبب تدخل عنيف، سدد ريتشارد ريوس لاعب بالميراس كرة من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من جسد أحد مدافعي بوتافوغو‭‭‭.

وفي الدقيقة 25 سدد غوستافو غوميز لاعب بالميراس رأسية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع وتحولت إلى ركنية.

ونال أليكس تيليس لاعب بوتافوغو إنذارا في الدقيقة 35 للاعتراض على قرارات الحكم بينما أشهر الحكم بطاقة صفراء لغوميز لاعب بالميراس في الدقيقة 40 بسبب عرقلة متعمدة للاعب من بوتافوغو.

وقبل الاستراحة سدد مارلون فريتاس لاعب بوتافوغو كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني سدد إستيفاو ويليان لاعب بالميراس كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأبعد الخطورة.

وألغى الحكم هدفا سجله إستيفاو لاعب بالميراس في الدقيقة 51 بسبب وجود تسلل قبلها.

وسدد ماوريسيو لاعب بالميراس كرة من على حدود المنطقة في الدقيقة 55 ارتدت من أحد مدافعي بوتافوغو.

بعدها أهدر فيتور روكي مهاجم بالميراس فرصة خطيرة بركلة خلفية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يستبدله المدرب في الدقيقة 64 ويدفع بالمهاجم باولينيو، كما دفع باللاعب لويجي بدلا من إستيفاو في الدقيقة ذاتها.

ونال أرتور فيكتور لاعب بوتافوغو إنذارا في الدقيقة 65 بسبب تدخل عنيف وأنقذ حارس بوتافوجو جون فيكتور رأسية خطيرة ببراعة في الدقيقة 73 سددها ماوريسيو من داخل المنطقة.

وسدد لويجي كرة من على حدود المنطقة ارتطمت بمدافع لبوتافوغو وتحولت لركنية في الدقيقة 80.

ونال خواكين بيكيريز لاعب بالميراس إنذارا في الدقيقة 86 بسبب تدخل قوي على لاعب من بوتافوغو.

وسدد باولينيو لاعب بالميراس كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 88.

وحصل نيوتون لاعب بوتافوغو على إنذار في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب عرقلة متعمدة للاعب منافس قبل أن ينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ويمتد اللقاء لوقت إضافي.

وطار حارس بوتافوغو لينقذ تسديدة من ريتشارد رويس في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول ويحولها لركنية.

وشهدت الدقيقة 99 احتجاجات من لاعبي بالميراس بسبب المطالبة بركلة جزاء للفريق نتيجة لمسة يد على مدافع بوتافوغو لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وأحرز باولينيو هدف المباراة الوحيد حين توغل بشكل رائع في المنطقة من الجهة اليمنى وسدد كرة أرضية زاحفة استقرت في الشباك في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول.

ومن أول فرصة حقيقية لبوتافوغو في المباراة سدد إيجور جيسوس ضربة رأس فوق العارضة مباشرة في الدقيقة 107.

وطرد الحكم غوستافو غوميز لاعب بالميراس لحصوله على الإنذار الثاني نتيجة عرقلة متعمدة لمنافس في الدقيقة 116.

وحافظ بالميراس على هدوئه ليحقق فوزه الأول على غريمه التقليدي بوتافوغو منذ قرابة عامين، وسيواجه بنفيكا أو تشيلسي يوم الجمعة في فيلادلفيا.