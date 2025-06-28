نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دول مجموعة السبع تقرر إعفاء الشركات الأمريكية من الضرائب الأجنبية الإضافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفقت دول مجموعة السبع على إعفاء الشركات الأمريكية من دفع ضرائب إضافية على الشركات في الخارج متصلة بالضرائب التي تدفعها في الولايات المتحدة.

وأشار بيان مشترك صادر عن أعضاء "مجموعة السبع" إلى أن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت قد طرح هذه المبادرة تحت مسمى "نظام جنبا إلى جنب" مطلع عام 2025.

ونص البيان على أن "نظام جنبا إلى جنب يُخرج تماما المجموعات الأم الأمريكية من نطاق تطبيق قواعد الأرباح غير الخاضعة للضريبة الكافية وقواعد الدخل الشامل".

وأوضح البيان أن هذا الاتفاق سيسهم في "مزيد من التقدم في استقرار النظام الضريبي الدولي، ويعزز الحوار حول الحفاظ على "السيادة الضريبية لجميع الدول".