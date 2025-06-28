نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد ثلاثة أشخاص في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان حسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر في حزب الله.

وأدت غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين إلى مقتل شخص، بينما قتل شخصان في غارة على دراجة نارية في بلدة محرونة في جنوب لبنان.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخص آخر بجروح".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه "هاجم في وقت سابق منطقة كونين جنوب لبنان وقضى على حسن محمد حمودي مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله بمنطقة بنت جبيل".

وزعم أن حمودي قام خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله بالدفع بمخططات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو إسرائيل.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أن "غارة إسرائيلية ثانية بمسيرة على دراجة نارية في بلدة محرونة في منطقة صور، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح.

ويأتي ذلك غداة مقتل امرأة وإصابة 25 شخصا حسب وزارة الصحة في غارات إسرائيلية.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر 2024، تشن إسرائيل باستمرار غارات على لبنان خصوصا في الجنوب وتوقع قتلى ومصابين.

وتأكد تل أبيب في بياناتها أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.