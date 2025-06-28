نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يغتال القائد العسكري المخضرم في حماس أبو عمر السوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي ‏اغتال حكيم العيسى ولقبه "أبو عمر السوري" في قطاع غزة وهو أحد قادة منظومة التدريب والتطوير في "كتائب القسام".

وذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما أمس الجمعة في قطاع غزة بهدف تصفية العيسى، المعروف بأبو عمر السوري، وهو عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس، والذي اتهمته الأجهزة الأمنية بالتورط في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر وتأسيس منظومة التدريب الخاصة بالحركة".

وأضافت أن " التقارير تؤكد أن العيسى قتل في الهجوم مع زوجته وحفيده، إلا أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحقق في حقيقة اغتياله".

وقالت الصحيفة "أبو عمر السوري ولد في سوريا، ووصل إلى غزة مع عائلته عام 2005، بهدف نقل خبرته إلى حركة حماس في القطاع، وأصبح لاحقا شخصية بارزة في صفوف حماس".

كما أشارت إلى أن "آلافا من عناصر حماس تلقوا تدريبا بناء على خبرة العيسى في العديد من المجالات العسكرية، وكان مسؤولا عن تطبيق أساليب مبتكرة داخل المنظمة". فيما لم يكشف الجيش عن منطقة الاغتيال، ولم يصدر أي تعليق من حركة حماس بهذا الشأن.

وكانت مصادر محلية فلسطينية ذكرت يوم الجمعة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على مجمع للنازحين في مدينة غزة.