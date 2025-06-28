ارتفاع عدد قتلى فيضانات باكستان

ارتفاع عدد قتلى فيضانات باكستانارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق في باكستان إلى 32 قتيلا، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان، أن الفيضانات تسببت بمقتل 19 شخصا، بينهم ثمانية أطفال، مضيفة أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح فيما ألحقت الفيضانات أضرارا بـ56 منزلا، دمرت ستة منها.

وفي أقليم البنجاب، شرقي البلاد على الحدود مع الهند، سجلت هيئة إدارة الكوارث مصرع 13 شخصا منذ الأربعاء، ومن بين الضحايا ثمانية أطفال، لقوا حتفهم جميعا في انهيار أسقف أو جدران.

كانت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان حذرت من أن خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة في البلاد سيظل مرتفعا حتى الثلاثاء المقبل على الأقل.