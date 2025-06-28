ارتفاع عدد قتلى فيضانات باكستان
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق في باكستان إلى 32 قتيلا، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة منذ يوم الأربعاء الماضي.
وأكدت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان، أن الفيضانات تسببت بمقتل 19 شخصا، بينهم ثمانية أطفال، مضيفة أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح فيما ألحقت الفيضانات أضرارا بـ56 منزلا، دمرت ستة منها.
وفي أقليم البنجاب، شرقي البلاد على الحدود مع الهند، سجلت هيئة إدارة الكوارث مصرع 13 شخصا منذ الأربعاء، ومن بين الضحايا ثمانية أطفال، لقوا حتفهم جميعا في انهيار أسقف أو جدران.
كانت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان حذرت من أن خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة في البلاد سيظل مرتفعا حتى الثلاثاء المقبل على الأقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد قتلى فيضانات باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.