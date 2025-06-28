برلماني إيراني لا يستبعد استئناف العمليات القتالية مع إسرائيل من جديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدًا حسين مالكي أن طهران لا تستبعد استئناف العمليات القتالية مع إسرائيل من جديد.

وقال حسين مالكي: "نحن لسنا حاليا في مرحلة وقف إطلاق نار، بل في مرحلة توقف مؤقت للحرب، وهذا التوقف يُعدّ بحد ذاته جزءا من مراحل الحرب، وهناك إمكانية لاستئناف القتال من جديد".

وأضاف "في الواقع، وقف القتال مع الكيان الصهيوني قد يكون هشا، وإذا ما تم خرق هذا التوقف، فسيكون بالتأكيد من قبل الصهاينة، لأن وعودهم واتفاقاتهم لا يُوثق بها".

وأكد أن "تدخل الأمريكيين في الأيام الأخيرة من الحرب الأخيرة، وهجومهم على مواقعنا النووية، كان نتيجة ضعف الكيان الصهيوني، إذ لم يعد الصهاينة قادرين على تحمّل الضربات الصاروخية الإيرانية، ولذلك قامت الولايات المتحدة بهذا العمل، لتُمهد بعده لما يسمى بمرحلة وقف إطلاق النار".

وشنت إسرائيل عملية ضد إيران في 13 يونيو، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.

واستهدفت الغارات الجوية منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.

ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجماتها الخاصة.

وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل، حيث شنّت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو. بعد ذلك، في مساء 23 يونيو، شنت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي