نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نحو 1.2 مليون أفغاني عادوا لبلادهم من إيران وباكستان جراء الحرب والترحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن 1.2 مليون أفغاني على الأقل اضطروا للعودة من إيران وباكستان في العام الجاري.

وحذرت من أن عودة هذا العدد الضخم قد تسفر عن زعزعة استقرار الوضع الهش في أفغانستان.

وشنت إيران وباكستان في 2023 حملتين منفصلتين لطرد الأجانب الذين أشارتا إلى إقامتهم في البلاد بصورة غير شرعية. وحددت الدولتان مواعيد نهائية وهددتا بترحيل المقيمين بصورة غير شرعية إذا لم يغادروا طوعا.

ونفت الحكومتان استهداف الأفغان الذين فروا من الحرب الدائرة في بلادهم ومن الفقر ومن حكم طالبان.

وذكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف الـ 1.2 مليون أفغاني العائدين جاءوا من إيران بعد تحديد الحكومة 20 مارس موعدا نهائيا لمغادرتهم البلاد طوعا وإلا سيواجهون الطرد.

ورحلت إيران أكثر من 366 ألف أفغاني في العام الجاري من بينهم لاجئون وأشخاص في وضع يشبه اللاجئين وفقا للوكالة الأممية.

ودفعت حرب إيران مع إسرائيل أيضا إلى عمليات الترحيل. وكان أعلى عدد لعمليات الترحيل في 26 يونيو عندما عبر 36100 أفغاني الحدود في يوم واحد.