نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهجرة والجمارك الأمريكية: اعتقلنا 130 إيرانيا هذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، يوم السبت، أنها اعتقلت 130 إيرانيًا هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة الأمريكية، في بيان، إنها "تركز على المشتبه بكونهم إرهابيين ومن عبروا الحدود في فترة الإدارة السابقة"

وأفادت بأن عملاءها يعملون على العثور على كل الخلايا النائمة قبل ارتكابهم أي أعمال إرهابية.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قد ذكرت أن إدارة الهجرة والجمارك اعتقلت 130 مواطنا إيرانيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

وأضافت الشبكة أنه يوجد 670 إيرانيا رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك، حيث تواصل إدارة ترامب زيادة اعتقالات المواطنين الإيرانيين في البلاد بشكل غير قانوني وسط مخاوف أمنية.

وأكدت مصادر فيدرالية متعددة هذه الأرقام، حيث حذر مسؤولون في الإدارة وخبراء في الأمن القومي من الخطر المحتمل لتنشيط الخلايا النائمة، وكذلك أولئك الذين قد يتحمسون للانتقام محليا بعد الضربات الأمريكية على مواقع البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الأمن الداخلي السابق في عهد أوباما جيه جونسون خلال مداخلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "إن وجود مهاجرين غير شرعيين أو مواطنين إيرانيين في هذا البلد لديهم صلات بحزب الله والحرس الثوري الإسلامي، هو في تقديري مصدر قلق كبير فيما يتعلق بإنفاذ القانون المحلي".

وأشارت مصادر بدائرة الهجرة والجمارك إلى أن بعض المعتقلين لديهم سوابق إجرامية، بما في ذلك تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة والعنف المنزلي.

وأوضحت المصادر أن أحدهم على الأقل خدم قناصا في الجيش الإيراني خلال السنوات الأربع الماضية.