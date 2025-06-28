نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد شخص في غارة إسرائيلية على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي، إن غارة إسرائيلية بمسيّرة على سيارة في بلدة كونين، أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة كونين القريبة من بنت جبيل".

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط جنوبي لبنان.