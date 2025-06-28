نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تفتح مجالها الجوي جزئيًا أمام الرحلات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعادت إيران، السبت، فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية، التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصًا في طهران، في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأغلق المجال الجوي الإيراني بشكل تام في 13 يونيو بعدما شنت إسرائيل هجومًا غير مسبوق على إيران.

والأربعاء، استؤنفت الرحلات في شكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد، في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، وخصوصًا في العاصمة طهران، حيث لا يزال مطاراها مغلقين.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل مجيد إخوان، السبت، كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية للأنباء، إن "المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حاليًا، ولكن فقط للرحلات الدولية".

ولم يتم إعلان أي موعد لاستئناف كامل لحركة الملاحة الجوية في البلاد.