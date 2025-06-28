نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تتحدى تصريحات ترامب بمجازر جديدة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن 81 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة في الـ 24 ساعة الماضية، رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت الوزارة، التي تديرها حركة حماس، أن 422 فلسطينيًا آخرين أصيبوا جراء الهجمات الجديدة.

وترفع أحدث البيانات حصيلة القتلى منذ نشوب الحرب إلى 56 ألف و412 فلسطينيًا، ولم يتسن التحقق من البيانات بصورة مستقلة.

ويتم الاستناد في الأعداد إلى الجثث التي ينقلها ذوي القتلى إلى المستشفيات، التي تعمل حاليًا في ظل القيود المشددة.

يشهد القطاع يوميًا حوادث دموية قرب مراكز توزيع المساعدات، خصوصًا التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، ذات التمويل الغامض، والمدعومة من الولايات المتحدة إسرائيل.

ودمر الجيش الإسرائيلي في ساعات دوت الخليج الأولى "12 منزلًا نسفها بالمتفجرات" في خان يونس، و"عدة منازل في حي الزيتون" في جنوب شرق مدينة غزة، حسب الناطق باسم الدفاع المدني.

وأكد الرئيس الأمريكي ترامب، الجمعة، قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه قد يكون خلال أيام، وبالتحديد خلال الأسبوع الجاري.

وقال ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: "أعتقد أنه قريب، وقد يكون خلال الأسبوع المقبل".

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الثلاثاء، أنّ التركيز سينصب مجددًا على الحرب في قطاع غزة، بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، وقال في بيان نشره الجيش "الآن عاد التركيز على غزة، لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتفكيك نظام حماس".