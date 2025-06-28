نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هآرتس": الجيش الإسرائيلي قتل 4% من سكان غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الجمعة بأن ما يقرب من 100 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أي ما يعادل نحو 4% من سكان القطاع.

ويتناقض عدد القتلى مع عدد القتلى الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة، والذي تجاوز 56300 قتيل منذ أكتوبر 2023.

وأضافت هآرتس أنه بالإضافة إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية، مات العديد من الأشخاص أيضا نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب، مثل الجوع والبرد والأمراض، في ظل انهيار النظام الصحي في غزة.

وأضافت الصحيفة أنه في حين يرفض المتحدثون الرسميون والصحفيون والمؤثرون الإسرائيليون، عدد القتلى الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة، باعتباره مبالغا فيه، فإن عددا متزايدا من الخبراء الدوليين "يؤكدون أن هذه القائمة، بكل ما تحمله من رعب، ليست موثوقة فحسب، بل قد تكون متحفظة للغاية مقارنة بالواقع".

استشهدت بدراسة أجراها البروفيسور مايكل سباغات، الخبير الاقتصادي في كلية هولواي بجامعة لندن والخبير العالمي في الوفيات في النزاعات العنيفة، حول الوفيات في غزة.

استطلعت الدراسة آراء 2000 أسرة في القطاع الفلسطيني، تضم ما يقرب من 10000 شخص.

وخلصت الدراسة إلى أنه حتى يناير 2025، لقي نحو 75200 شخص حتفهم نتيجة أعمال عنف في غزة خلال الحرب، وأن الغالبية العظمى منهم بسبب الذخائر الإسرائيلية.

ووفقا لبيانات المسح، فإن 56% من القتلى كانوا إما أطفالا دون سن 18 عاما، أو نساء.

وقالت صحيفة هآرتس: "هذا رقم استثنائي مقارنة بجميع النزاعات الأخرى تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف سباغات أن بيانات المسح تصنف حرب غزة "كواحدة من أكثر النزاعات دموية في القرن الحادي والعشرين".

حتى لو كان العدد الإجمالي لضحايا الحرب في سوريا وأوكرانيا والسودان أعلى في كل حالة، فإن غزة على ما يبدو تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة القتلى من المقاتلين إلى غير المقاتلين، وكذلك من حيث معدل الوفيات نسبة إلى عدد السكان، وفق الصحيفة.

وتظهر البيانات أيضا أن نسبة النساء والأطفال الذين قتلوا نتيجة للعنف في غزة تزيد عن ضعف النسبة في جميع النزاعات الأخيرة تقريبا، بما في ذلك كوسوفو (20%)، وشمال إثيوبيا (9%)، وسوريا (20%)، والسودان (23%).

وقال سباغات: "أعتقد أننا ربما وصلنا إلى ما يقرب من 4% من السكان الذين قتلوا. لست متأكدا من وجود حالة أخرى في القرن الحادي والعشرين وصلت إلى هذا المستوى المرتفع".