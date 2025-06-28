العالم اليوم - بسبب سوء التغذية في غزة.. ارتفاع وفيات الأطفال إلى 66

انتم الان تتابعون خبر بسبب سوء التغذية في غزة.. ارتفاع وفيات الأطفال إلى 66 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يونيو 2025 04:20 مساءً - أفادت مصادر طبية فلسطينية، السبت، بوفاة 66 طفلا نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها إن "عدد الضحايا من الأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة ارتفع إلى 66 مع استمرار الحصار، وإغلاق المعابر، وشح الغذاء".

ووفق الوكالة، تعمل 17 مستشفى جزئيا من أصل 36 في القطاع، ولا يوجد مستشفى في شمال غزة أو في رفح جنوبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت صباح السبت أن نحو 112 طفلا يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يوميا لتلقي العلاج، من سوء التغذية، منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، قتل في الهجمات الإسرائيلية 56 ألفا و300 فلسطيني، فيما وصل عدد المصابين إلى 132 ألفا و600، حوالي 72 في المئة منهم نساء وأطفال.