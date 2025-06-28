العالم اليوم - فيديو.. عامل معلق رأسا على عقب في الهواء بعد صدمة مفاجئة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عامل معلق رأسا على عقب في الهواء بعد صدمة مفاجئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يونيو 2025 02:58 مساءً - في لحظة صادمة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كاد عامل أميركي يفقد حياته خلال إصلاحه لإحدى إشارات المرور في ولاية لويزيانا الأميركية.

وخلال وقوف العامل على رافعة تحت إشارة المرور، مرت شاحنة مرتفعة من تحته الأمر الذي أدى لانقلابه رأسا على عقب.

ويمكن رؤية العامل في الفيديو معلقا في الهواء بشكل معكوس، مثبتا بحزام أمان في سلة الرافعة، الأمر الذي أنقذه من الموت.