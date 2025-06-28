نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولت إلى منظمة سياسية منحازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخروج عن إطارها المهني وتحولها إلى منظمة ذات طابع سياسي تعمل تحت تأثير القوى العظمى، على حد تعبيره.

وقال عزيزي، في تصريحات نقلتها قناة "العالم" الإيرانية، اليوم السبت 28 يونيو، إن إيران قدمت كافة الأدلة والوثائق التي تؤكد سلمية برنامجها النووي، وفقًا لاتفاقية الضمانات ضمن معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، إلا أن تعامل الوكالة معها لا يعكس الحياد المفترض.

طهران تهدد بوقف التعاون الكامل مع الوكالة

وفي سياق متصل، صرّح النائب الإيراني حميد رساني أن طهران تعتزم تعطيل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنفيذًا لقرار سابق صادر عن مجلس الشورى الإسلامي يقضي بتقليص التعاون مع الوكالة.

وأوضح رساني أن قرار المجلس يمنع دخول مفتشي الوكالة ومديرها العام إلى الأراضي الإيرانية، مشيرًا إلى أن الوكالة "أخفقت" في إدانة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، وهو ما وصفه بأنه دليل على "تواطؤها" وتحولها إلى "أداة للتجسس"، حسب تعبيره.