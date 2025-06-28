نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال يجدد أوامر الإخلاء في غزة.. ومأساة الإبادة الجماعية تتفاقم رغم أوامر "العدل الدولية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد تحذيره للفلسطينيين في عدة مناطق بقطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري، في تصعيد خطير جديد ضمن سياسة القمع والتهجير القسري المستمرة منذ أشهر.

ويأتي هذا التهديد المتكرر في سياق عدوان شامل وإبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط تجاهل تام لكافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وانتهاكاتها بحق المدنيين الفلسطينيين.

أرقام كارثية: أكثر من 188 ألف شهيد وجريح ومجاعة تحصد أرواح الأطفال

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت أكثر من 188 ألف شهيد ومصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلًا عن أكثر من 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا تحت الأنقاض، أو في ظل التهجير المتكرر.

كما تسبب الحصار الخانق واستهداف البنية التحتية في نزوح مئات الآلاف من السكان، وانتشار المجاعة على نطاق واسع، ما أدى إلى وفاة عدد كبير من الأطفال بسبب سوء التغذية والجوع، في ظل منع دخول المساعدات الغذائية والطبية، وإغلاق المعابر من قبل الاحتلال.

أوامر الإخلاء.. وسيلة أخرى للتهجير القسري

ويرى مراقبون أن تجديد التحذيرات بالإخلاء الفوري لا يهدف فقط إلى تفريغ المناطق، بل يمثل سياسة ممنهجة للتهجير القسري، عبر دفع المدنيين للهروب من منازلهم نحو المجهول، دون تأمين مناطق آمنة، أو السماح بعودة النازحين.

وتشير التقارير إلى أن هذه السياسة تخالف القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل توجيه هذه الإنذارات إلى مناطق مكتظة بالسكان، وإلى مدنيين محاصرين دون ماء أو كهرباء أو دواء.

المحكمة الدولية تُصدر أوامر.. والاحتلال يتجاهل

ورغم أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت سابقًا أمرًا قضائيًا لإسرائيل بوقف جميع الأعمال التي قد تُصنّف ضمن الإبادة الجماعية، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بتلك الأوامر، واستمرت في العمليات العسكرية، بل ووسّعتها، ما يُعد انتهاكًا جسيمًا للشرعية الدولية.