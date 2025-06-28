نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار قائد الثورة الإيرانية: تكرار اعتداءات إسرائيل سيجعلها تعاني من أضرار لا يمكن إصلاحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر محمد مخبر، مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على إيران سيؤدي إلى أضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها على الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تكررت هذه الهجمات.

وأكد مخبر، في تصريحات نقلتها قناة "العالم" الإيرانية اليوم السبت 28 يونيو 2025، أن إيران سترد بذكاء على مرتكبي هذه الجرائم ومن يقودونها، وأنها ستواجه بكل قوة أي طرف "ينكث العهود ويقتل الأطفال"، محذرًا من عواقب وخيمة ستطال المعتدين، قد لا يكون بمقدورهم إصلاحها.

اتهامات مباشرة للغرب والولايات المتحدة

واتهم المسؤول الإيراني خصوم بلاده، وعلى رأسهم إسرائيل والولايات المتحدة، باستخدام ما وصفه بـ "الإرهاب والحرب الهجينة" و"الضغوط الإعلامية" بهدف إضعاف إيران ومنع تقدمها العلمي والدفاعي.

وقال مخبر إن "أعداء إيران يسعون جاهدين لإعاقة مسيرتها العلمية وكبح قدرتها الدفاعية، إلا أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل"، مشيرًا إلى أن طهران حققت قَفزات علمية وابتكارات متقدمة ستفاجئ الغرب، رغم كل الحصار والضغوط المفروضة عليها.

وأضاف أن "التدخل الأمريكي المباشر لإنقاذ إسرائيل من المصير المحتوم" – على حد قوله – هو ما حال دون تعرضها لهلاك محتوم، مشددًا على أن التوازن سيتغير لصالح محور المقاومة في المنطقة.

التوتر الإقليمي يتصاعد

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا غير مسبوق، خاصة بعد تعرض مواقع إيرانية حساسة لهجمات نُسبت إلى إسرائيل، وردود فعل طهران المتوعدة.

كما تزامنت التصريحات مع إعلان إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضها زيارة رئيس الوكالة للمواقع التي تعرضت للقصف، مما يزيد من احتمالية تصعيد سياسي وعسكري قادم.