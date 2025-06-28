نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- باكستان تعلن مقتل 13 جنديًا في هجوم انتحاري شمال غرب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت 28 يونيو 2025، مقتل 13 جنديًا من الجيش الباكستاني، في هجوم انتحاري عنيف وقع شمال غرب البلاد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن تفاصيل دقيقة بشأن مكان الحادث أو الجهة التي تقف وراء الهجوم، غير أن مناطق الشمال الغربي من باكستان، ولا سيما القريبة من الحدود مع أفغانستان، تُعد من المناطق الساخنة التي تنشط فيها الجماعات المسلحة والمتشددة.

ردود فعل رسمية وتحذيرات من التصعيد

في سياق متصل، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط أيضًا، داعيًا إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

وذكر راديو باكستان أن الرئيس زرداري دعا الأطراف المعنية في النزاعات الإقليمية إلى انتهاج السبل السلمية لتجنب تداعيات خطيرة على المدنيين الأبرياء، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للقيام بدور فعّال في تهدئة الأوضاع المتوترة في عدد من البؤر الساخنة.

الوضع الأمني في باكستان

تعاني باكستان منذ سنوات من هجمات إرهابية متكررة تستهدف القوات الأمنية والمراكز الحكومية في مناطق الشمال الغربي، حيث تنشط جماعات متطرفة مثل "طالبان باكستان" وجماعات منشقة أخرى.