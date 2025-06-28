نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكونغرس يصوّت اليوم على "القانون الكبير والجميل" لترامب وسط انقسام جمهوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت اليوم السبت، على مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف باسم "القانون الكبير والجميل"، والذي يتضمن حزمة شاملة تتعلق بالضرائب والإنفاق وتسوية الميزانية، رغم معارضة داخلية متنامية من صفوف الجمهوريين.

رفع سقف الخصومات الضريبية ومفاوضات اللحظة الأخيرة

وأبلغ زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، جون ثون، أعضاء حزبه بأنهم سيحصلون على نسخة من النص التشريعي صباح اليوم، تمهيدًا لبدء المناقشات والتصويت في منتصف النهار، مؤكدًا أن "التصويت اليوم طموح، وقد يُؤجل إذا تطلب الأمر".

ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين البيت الأبيض ونواب جمهوريين عن ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا، يقضي برفع الحد الأقصى للخصومات الضريبية على مستوى الولايات (SALT) من 10،000 إلى 40،000 دولار لمدة خمس سنوات، في محاولة لاسترضاء الرافضين للمشروع من داخل الحزب نفسه.

انقسامات داخل الجمهوريين ومخاوف بشأن تخفيضات الرعاية الصحية

رغم تمتع الجمهوريين بأغلبية 53 مقعدًا داخل مجلس الشيوخ، إلا أن تمرير القانون ليس مضمونًا، خاصة مع تحفظات عدد من الأعضاء البارزين، من بينهم:

ليزا موركوفسكي (ألاسكا)، التي صرحت بأنها لم تطّلع بعد على نص المشروع.

بيل كاسيدي (لويزيانا)، الذي قال للصحفيين: "لا أعرف ما الذي سنصوّت عليه".

رون جونسون (ويسكونسن)، الذي عبّر عن غضبه من سرعة طرح التصويت، مشددًا على أن "مجلس الشيوخ غير مستعد".

كما أبدى كل من سوزان كولينز وجوش هاولي وجيري موران، قلقهم من تخفيضات الرعاية الطبية التي تبلغ مئات المليارات، وهي أحد أبرز بنود المشروع.

التصويت قد يحسمه نائب الرئيس

في حال انشقاق ثلاثة أعضاء جمهوريين عن دعم القانون، سيحتاج تمريره إلى تصويت نائب الرئيس جي دي فانس لترجيح كفة الأغلبية، ما يضع الإدارة أمام اختبار سياسي صعب في ظل غياب الإجماع داخل الحزب الجمهوري نفسه.

ثون: نأمل بدء النقاش اليوم.. لكن التأجيل وارد

وأكد زعيم الأغلبية أن التصويت المقرر "طموح" ويعتمد على إنهاء المشاورات وتوضيح بعض القضايا القانونية والمالية التي لا تزال قيد النقاش، وقال:

"إذا استطعنا تجاوز النقاط الخلافية، سننطلق السبت.. لكن إن لم نكن مستعدين، فلن نمضي قدمًا".