نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب معلومات نووية.. وتعليق التعاون يدخل حيز التنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالملف النووي الإيراني إلى من وصفهم بـ "أعداء طهران"، معتبرًا أن الوكالة لم تعد جهة موثوقة ولا تلتزم بالمعايير المهنية المتوقعة منها.

وقال إيجئي، في تصريحات نقلتها قناة "العالم" الإيرانية اليوم السبت 28 يونيو 2025، إن تعليق التعاون مع الوكالة أصبح أمرًا طبيعيًا في ظل استمرارها في ما وصفه بـ "الإفصاح غير المشروع" عن بيانات البرنامج النووي الإيراني، ما يهدد الأمن القومي للبلاد ويقوض الثقة بين الجانبين.

قانون تعليق التعاون يدخل حيّز التنفيذ رسميًا

وفي السياق ذاته، أعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، أن المجلس صادق رسميًا على مشروع القانون الذي تقدم به البرلمان الإيراني لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، دخول القانون حيز التنفيذ فورًا، مشيرًا عبر منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إلى أن استمرار التعاون مع وكالة الذرية "غير ممكن" قبل التأكد من اتخاذها إجراءات كافية لضمان أمن منشآت إيران النووية.

وأضاف قاليباف أن الوكالة "أصبحت أداة بيد الكيان الصهيوني غير الشرعي"، في إشارة إلى إسرائيل، التي تتهمها طهران مرارًا بالسعي لعرقلة برنامجها النووي.

تصعيد متبادل في ظل توتر نووي متصاعد

تمثل هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تشهد توترًا مستمرًا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وما تلاه من خطوات إيرانية لتقليص التزاماتها النووية وتخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة.

ويأتي هذا التصعيد بعد تقارير دولية أشارت إلى نشاطات إيرانية غير معلنة في منشآت نووية حساسة، مما دفع الوكالة إلى المطالبة بمزيد من الوصول والمراقبة، وهو ما رفضته طهران في أكثر من مناسبة.