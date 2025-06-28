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أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الإيرانية طهران صباح السبت، 28 يونيو 2025، مراسم تشييع مهيبة لجثامين ضحايا الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، وسط حشود جماهيرية ضخمة رفعت رايات الحداد وعبارات مناهضة للصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت مراسم التشييع من ساحة الثورة الإسلامية باتجاه ساحة الحرية، بمشاركة عائلات الضحايا ومواطنين من مختلف أنحاء البلاد، في مشهد جمع أطياف المجتمع الإيراني، من أطفال ونساء وعلماء وقادة عسكريين، حيث جرى دفن الجثامين في مقابر مقدسة مثل "جنة الزهراء" وبعض المواقع الرمزية الأخرى في طهران ومدن متعددة.

مشاركة رسمية رفيعة المستوى في التشييع

حضر المراسم عدد من كبار المسؤولين في الدولة، في مقدمتهم:

الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان

وزير الخارجية عباس عراقجي

الجنرال إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني

عاجل- إيران تُشيّع ضحايا الحرب مع إسرائيل بحضور قيادات بارزة.. مراسم مهيبة وسط حشود غفيرة

كما رصدت وسائل الإعلام اكتظاظ محطات مترو طهران بآلاف المواطنين المتوجهين للمشاركة في وداع الضحايا، ما يعكس حجم التأثر الشعبي والغضب المتصاعد في الشارع الإيراني جراء التصعيد العسكري الأخير.

تشييع منفصل في مدينة مشهد

وكانت مدينة مشهد الرضا قد شهدت، يوم الجمعة، مراسم تشييع لـ15 من القتلى الذين سقطوا في الحرب، حيث انطلقت المراسم من ساحة التعبئة (البسيج) وصولًا إلى الحرم الرضوي المقدس، بحضور واسع من الأهالي والزائرين.