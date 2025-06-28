نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا: عرقلة الاحتلال للحركة الآمنة يهدد المنظومة الصحية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت 28 يونيو 2025، أن الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات خطيرة ومتفاقمة، نتيجة عرقلة الحركة الآمنة للطواقم الطبية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية مثل الأدوية والوقود.

جاء ذلك في خبر عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية، والتي نقلت عن الأونروا تحذيرها من أن هذه العراقيل تهدد بشكل مباشر بقاء النظام الصحي المحدود أصلًا في القطاع، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

الحصار المزدوج: قصف وتجويع وحرمان من العلاج

وذكرت الأونروا أن القيود المفروضة على الوصول الآمن للكوادر الطبية والمركبات الإسعافية، وكذلك منع إدخال المستلزمات الطبية والوقود، يؤدي إلى شلل المستشفيات والمراكز الصحية التي تخدم آلاف الجرحى والمصابين، خاصة الأطفال والنساء.

وفي ظل العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، يعيش القطاع وضعًا كارثيًا، إذ يتعرض لنوع من الإبادة الجماعية التي تشمل:

القتل الجماعي عبر القصف.

التجويع عبر الحصار وقطع الإمدادات الغذائية.

الحرمان من الرعاية الصحية نتيجة استهداف المنشآت الطبية.

التهجير القسري للسكان الذين أصبحوا يعيشون في ظروف غير إنسانية.

أرقام مفزعة وواقع إنساني منهار

ووفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، فقد خلّف العدوان حتى الآن: