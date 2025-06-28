نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 شهيدًا منذ دوت الخليج.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في غزة وسط صمت دولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصادر إعلامية فلسطينية، بأن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت 28 يونيو 2025، ارتفع إلى 16 شهيدًا، في ظل استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجماته الممنهجة ضد المدنيين في غزة، في إطار عدوان شامل دخل شهره التاسع، وسط تفاقم الكارثة الإنسانية.

إبادة جماعية مستمرة منذ أكتوبر 2023

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية موثقة في قطاع غزة، تشمل:

القتل المباشر عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي.

التجويع الممنهج باستخدام الحصار كأداة حرب.

التدمير الشامل للبنية التحتية والمنازل والمرافق الصحية والتعليمية.

التهجير القسري لمئات آلاف المدنيين.

وقد أسفر هذا العدوان عن:

أكثر من 188 ألف شهيد ومصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض أو في ظروف غير معلومة.

مجاعة قاتلة تهدد حياة مئات الآلاف، وقد حصدت بالفعل أرواح عدد كبير من الأطفال.

تجاهل دولي وأوامر قضائية معلقة

رغم صدور أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، تواصل إسرائيل تجاهل القرارات والنداءات الدولية، وتستمر في استخدام القوة المفرطة ضد سكان القطاع.

وتطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بضرورة تحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.