نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه العنيف على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس جنوب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت 28 يونيو 2025، قصفها العنيف على الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة، في تصعيد مستمر ضمن العدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن القصف المدفعي استهدف بشكل مركز مناطق سكنية مكتظة بالسكان في بلدات وأحياء شرق خان يونس، ما تسبب في دمار واسع وحالة من الهلع بين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وخسائر بشرية فادحة

يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة الهجمات المستمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى:

أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

أكثر من 11 ألف مفقود، لا يزال مصيرهم مجهولًا.

مئات آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب التدمير الممنهج.

كارثة إنسانية متفاقمة تشمل مجاعات حادة راح ضحيتها آلاف المدنيين، بينهم أطفال.

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا

مع استمرار العمليات العسكرية وتصعيد القصف على مناطق جنوب القطاع، خصوصًا خان يونس ورفح، تشهد المنشآت الصحية والطبية انهيارًا شبه كامل، بينما يُحرم السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالماء، والغذاء، والكهرباء، وسط حصار خانق تفرضه قوات الاحتلال.

مطالبات دولية بوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين

تتواصل النداءات الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، كما دعت المنظمات الحقوقية إلى تحقيق دولي في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة، لا سيما في ظل استخدام القوة المفرطة واستهداف المناطق السكنية.