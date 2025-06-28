نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدرى القرود يتفشى في 49 دولة ويصيب أكثر من 6.8 مليون شخص.. والصحة العالمية تعلن استمرار حالة الطوارئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الـ54 الصادر اليوم السبت، أن فيروس جدرى القرود (mpox) لا يزال يشهد انتشارًا مقلقًا عالميًا، حيث سُجِّلت 6823 ألف حالة إصابة مؤكدة، و16 حالة وفاة حتى نهاية مايو 2025، وذلك في 49 دولة من مختلف مناطق العالم.

وأكد التقرير أن معدل الوفيات بلغ 0.2% فقط، لكنه أشار إلى استمرار التهديد الوبائي في العديد من المناطق، خاصة في قارة إفريقيا.

إفريقيا مركز التفشي.. وانتقال مجتمعي نشط في 18 دولة

ذكرت منظمة الصحة أن منطقة إفريقيا لا تزال المصدر الرئيسي لحالات الإصابة، حيث تشهد 18 دولة انتقالًا نشطًا ومستمرًا للعدوى.

ومنذ التقرير السابق، أعلنت عدة دول عن تسجيل حالات جديدة، منها:

إثيوبيا وإيطاليا: أولى الحالات من النمط الفيروسي Ib (MPXV)

مقدونيا الشمالية، جمهورية الكونغو، وتوجو: أولى حالات النمط IIb

ألبانيا: سجلت أول حالة وتنتظر تحديد النمط الجيني للفيروس

جهود التطعيم مستمرة.. أكثر من 731 ألف جرعة لقاح تم توزيعها

ضمن خطط الاستجابة، تلقت 11 دولة أفريقية لقاحات ضد جدرى القرود، وبدأت 7 منها حملات التطعيم فعليًا، حيث تم إعطاء ما يزيد عن 731،000 جرعة من اللقاح حتى الآن، في محاولة لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره على نطاق أوسع.

تحذيرات مستمرة.. والطوارئ الصحية الدولية مستمرة

وفي اجتماعها الأخير بتاريخ 5 يونيو 2025، قررت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية استمرار اعتبار انتشار جدرى القرود "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، نظرًا لتزايد الإصابات وتوسع نطاق العدوى عالميًا.

وأكدت المنظمة أنها حدثت إرشاداتها الوقائية والعلاجية الخاصة بفيروس mpox، بما يشمل أساليب الإدارة السريرية والوقاية من العدوى ومكافحتها في المجتمعات والمرافق الصحية.

توصيات منظمة الصحة العالمية