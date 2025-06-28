الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين الكونغو ورواندا.. خطوة مهمة نحو الاستقرار الإقليمي

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أحمد جودة - القاهرة - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، باتفاق السلام الذي وقعته جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، مساء الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة محورية نحو إحلال السلام في شرق الكونغو ومنطقة البحيرات العظمى بإفريقيا.

وأكد جوتيريش في بيان أذاعه "راديو فرنسا الدولي"، أن هذا الاتفاق "يعكس إرادة سياسية إيجابية ويُعد مؤشرًا مهمًا على خفض التصعيد"، داعيًا الطرفين إلى الالتزام التام بتنفيذ بنود الاتفاق وضمان الاستقرار طويل الأمد.

بعثة "مونوسكو": الاتفاق يفتح الباب لإنهاء سنوات من الصراع

كما أعربت بينتو كيتا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد (مونوسكو)، عن دعمها الكامل للاتفاق، واصفة إياه بأنه "خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع الدموي" الذي طال أمده في شرق الكونغو.

وأشادت كيتا بـ "الجهود الدؤوبة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في تيسير المفاوضات"، مؤكدة أن الدعم الدولي المستمر ضروري لترسيخ السلام وإعادة بناء الثقة بين الجانبين.