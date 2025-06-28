نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل.. وضغوط أمريكية على نتنياهو لإنهاء الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بات قريبًا للغاية، مرجحًا إمكانية توقيعه خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية مساء الجمعة 28 يونيو 2025.

وأكد ترامب سعي بلاده الجاد لإنهاء النزاع المتصاعد، مشددًا على أهمية التوصل إلى اتفاق يشمل وقف القتال والإفراج عن "الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

نتنياهو وترامب يتفقان على إنهاء الحرب خلال أسبوعين

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن وجود تفاهم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة في غضون أسبوعين، وفقًا لما نقلته شبكة "العربية".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ترامب يمارس ضغوطًا مباشرة وكبيرة على نتنياهو لتسريع إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، والعمل نحو اتفاق شامل يشمل ملفات إنسانية وأمنية.

ضغوط أمريكية تتصاعد بعد الهجوم على إيران

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية بدأت قبل تنفيذ الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، ثم استؤنفت بقوة بعد انتهاء الضربة.

وفي هذا الإطار، أشار موقع "أكسيوس" إلى أن نتنياهو يرغب بلقاء ترامب في البيت الأبيض قريبًا، في خطوة رمزية للاحتفال المشترك بالهجوم الإسرائيلي الأمريكي على البرنامج النووي الإيراني، في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.