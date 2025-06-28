العالم اليوم - مقتل مواطنين عراقيين في تركيا.. وتحرك عاجل للسلطات

انتم الان تتابعون خبر مقتل مواطنين عراقيين في تركيا.. وتحرك عاجل للسلطات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يونيو 2025 04:24 صباحاً - أصدرت الخارجية العراقية، السبت، بيانا يتعلق بحادثة مقتل مواطنين عراقيين اثنين، إثر مشاجرة مع أحد المواطنين الأتراك في مدينة أورفا.

وقالت الخارجية العراقية في بيان على حسابها في "إكس": "تعرب الوزارة عن بالغ أسفها إزاء الحادث المؤسف الذي وقع في ولاية شانلي أورفا بجمهورية تركيا يوم الخميس، والذي أسفر عن مقتل اثنين من أبناء الجالية العراقية الكريمة، على إثر مشاجرة مع أحد المواطنين الأتراك".

وأضاف البيان: "تتابع القنصلية العامة لجمهورية العراق في غازي عنتاب، وبالتنسيق المباشر مع سفارة جمهورية العراق في أنقرة، مجريات التحقيق مع السلطات التركية المختصة، التي بادرت إلى إلقاء القبض على الجاني فور وقوع الحادث، وتعمل على الوقوف على الملابسات المحيطة بالقضية لضمان تحقيق العدالة".

وشدد البيان على التزام الوزارة "بمتابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية التركية، بما يصون حقوق المواطنين العراقيين ويحفظ كرامتهم".

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن القتيلين شقيقان، وقد قتلا بعد إطلاق النار عليهما من شخص تركي عقب مشاجرة.

وذكرت وسائل إعلام عراقية نقلا عن تقارير صحفية تركية، أن القتيلين أصيبا بجروح بليغة نُقلا على إثرها للمستشفى، لكنهما فارقا الحياة.

وأرجعت تقارير سبب اندلاع الشجار بين الطرفين، إلى خلاف حول تصليح سيارة، بينما ذكرت تقارير أخرى أن النزاع نشأ بسبب ديون قديمة.