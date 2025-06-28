العالم اليوم - دراسة تكشف فائدة جديدة "غير متوقعة" لفيتامين "سي"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يونيو 2025 12:28 صباحاً - كشفت دراسة يابانية حديثة أن فيتامين "سي" لا يقتصر دوره على تعزيز الكولاجين ومقاومة الأكسدة فحسب، بل يمتد أيضا إلى تحفيز نمو خلايا الجلد وتجديدها عبر آلية جينية دقيقة تعرف بإزالة مثيلة الحمض النووي.

وأكد الباحثون أن فيتامين "سي" يساهم في زيادة سماكة البشرة عن طريق تنشيط جينات مسؤولة عن تكاثر الخلايا الجلدية، خصوصا الخلايا الكيراتينية، ما يجعله علاجا واعدا لمشكلة ترقق الجلد، خاصة لدى كبار السن.

نتائج واعدة

يقول قائد الدراسة الدكتور أكيهيتو إيشيغامي، نائب رئيس قسم العلوم الحيوية والطبية في معهد طوكيو لطب الشيخوخة: "لاحظنا أن فيتامين سي يعزز نمو خلايا البشرة من خلال تعديل التعبير الجيني، وخصوصا عن طريق إزالة مجموعات المثيل التي تعيق عمل الجينات المسؤولة عن الانقسام الخلوي".

وباستخدام نماذج جلدية بشرية مخبرية، طبق الفريق فيتامين "سي" بتركيزات مماثلة لتلك الموجودة في الجسم، ولاحظوا بعد 14 يوما زيادة واضحة في سماكة الطبقة الداخلية للبشرة، إلى جانب تزايد ملحوظ في مؤشرات تكاثر الخلايا، دون التأثير على الطبقة الخارجية للبشرة.

آلية جينية دقيقة وراء التأثير

وأظهرت التحليلات أن فيتامين "سي" يدعم نشاط إنزيمات تعرف باسم TET، وهي المسؤولة عن إزالة المثيلة من الحمض النووي، وهي عملية حيوية تسمح بإعادة تنشيط الجينات المرتبطة بتكاثر الخلايا.

وتبين أن الفيتامين "سي" يعيد تفعيل هذه الإنزيمات من خلال إعادة توليد الحديد الثنائي، الضروري لاستمرار نشاطها.

وبحسب الدراسة، أدى استخدام فيتامين "سي" إلى تحفيز 12 جينا رئيسيا، وهو ما انعكس مباشرة على نمو خلايا البشرة وتجددها. وعند تعطيل إنزيمات TET، اختفى هذا التأثير، ما يؤكد أهمية الدور الجيني لهذا الفيتامين.

علاج ترقق الجلد

وتعد هذه الدراسة نقلة نوعية في فهم تأثير فيتامين "سي"، حيث لم تعد فائدته مقتصرة على الكولاجين ومقاومة الأكسدة فقط، بل أصبح ينظر إليه كعامل محفز للنمو الجلدي على مستوى الجينات.

ويأمل الباحثون أن يمهد هذا الفهم الجديد الطريق نحو تطوير علاجات فعالة لمشكلات الجلد المرتبطة بالتقدم في السن.