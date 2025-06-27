العالم اليوم - خطوات النجاة.. هذا ما يجب اتباعه عند حدوث انفجار نووي

انتم الان تتابعون خبر خطوات النجاة.. هذا ما يجب اتباعه عند حدوث انفجار نووي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يونيو 2025 11:23 مساءً - مع تضاعف حدة الصراعات بين القوى النووية في العالم، وتسارع سباق امتلاك أسلحة الدمار الشامل، تجددت المخاوف من وقوع انفجار نووي مدمر.

وتضاعفت هذه المخاوف، بعد التصعيد بين إيران وإسرائيل، وقصف الولايات المتحدة لمواقع نووية إيرانية، ما جعل العالم يقف على حافة كارثة نووية.

وفي هذا السياق، قدمت اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع (ICRP)، تعليمات حول ما يجب فعله خلال الدقائق العشر الأولى في حال وقوع انفجار نووي.

ما أول شيء يجب القيام به في حال وقوع هجوم نووي؟

نقلت صحيفة "ذا ميرور" الأميركية، عن اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع قولها إن التحضير المناسب والاستجابة الصحيحة أثناء وقوع الانفجار، يمكن أن يقللا من خطر الموت.

وللنجاة خلال اللحظات الأولى من الانفجار، توصي اللجنة بالبحث عن ملجأ أو مبنى أو قبو للاحتماء قبل وأثناء وبعد الانفجار النووي.

وتنصح اللجنة، بالإسراع في البحث عن ملجأ قبل بدء تساقط الغبار النووي، وتُعد المباني المصنوعة من الطوب والخرسانة أكثر أمانًا، كما أن مواقف السيارات ومحطات المترو توفر الحماية.

ماذا عن الإشعاع النووي؟

في حال الشك في الإصابة بالإشعاع النووي، تنصح اللجنة بإزالة الطبقات الخارجية من الملابس والأحذية وتنظيف البشرة والمناطق المكشوفة من الجسم.

ويجب فعل الشيء نفسه مع الحيوانات الأليفة، وتنظيفها في غرفة منفصلة.

كيف سأعرف ماذا يحدث في الخارج؟

خلال الـ 24 ساعة التي تلي الانفجار، تنصح اللجنة بالبقاء في الملاجئ وتتبع أي وسيلة إعلامية متاحة كمحطات الراديو للحصول على التعليمات وآخر التحديثات.

وتضيف اللجنة: "ابقَ في أكثر الأماكن حماية (كالقبو أو وسط مبنى كبير) خلال أول 12 إلى 24 ساعة، ما لم تكن هناك مخاطر مباشرة مثل حريق أو تسرب غاز أو انهيار في المبنى أو إصابة خطيرة، أو إذا تم إبلاغك من قبل السلطات بأنه من الآمن المغادرة".

وتحذر اللجنة من الإخلاء الفردي للملاجئ، وانتظار تحديد المناطق الملوثة وتأمين طرق الإجلاء.

كيف يكون الانفجار النووي؟

عند تفاعل المواد الانشطارية، تتولد كرة نارية تطلق نبضات حرارية يمكنها أن تحول أي شيء قريب منها إلى رماد.

ويولد الانفجار موجة صدمة وكرة نار يمكنها أن محو أحياء كاملة وتخرب المباني على بُعد عدة كيلومترات.

ويزداد خطر الإصابة بالإشعاع كلما اقترب الشخص من بؤرة الانفجا