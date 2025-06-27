نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السودان: هدنة إنسانية لمدة أسبوع في عاصمة شمال دارفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، الجمعة، على إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسب وكالة السودان للأنباء (سونا).

وخلال اتصال هاتفي مع البرهان، دعا غوتيريش إلى إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر، دعمًا لجهود الأمم المتحدة، وتسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك، وهو ما وافق عليه البرهان، مشددًا علي أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت في هذا الخصوص.

وأعرب غوتيريش عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، وأكد دعم الأمم المتحدة للخطوة في سبيل إكمال الانتقال المدني.