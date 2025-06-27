نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإيراني يعلن حصيلة قتلاه خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الجيش الإيراني مساء اليوم بمقتل 56 شخصًا من أفراد الجيش دفاعًا عن الوطن وأمن الشعب خلال الحرب مع إسرائيل.

وأوضح في بيان: "قتل 56 من عناصر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعا عن الوطن وأمن الشعب الإيراني في مواجهة الكيان الصهيوني".

وأضاف: "لقد ضحى 56 من أفراد الجيش بحياتهم دفاعا عن البلاد". كما نشر الجيش الإيراني صورة لعناصر الجيش الذين قتلوا.

ووفقا للسلطات الإيرانية، قتل 627 مدنيا على الأقل وجرح ما يقرب من 5000 في البلاد، فيما أسفرت هجمات طهران عن مقتل 28 شخصًا على الأقل في إسرائيل وإلحاق أضرار بمئات المباني.

وشنت إسرائيل في 13 يونيو هجوما ضد إيران دام 12 يوما لضرب برنامجها النووي، فيما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل.

ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، فيما استهدفت طهران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر ردا على الهجوم الأمريكي قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.