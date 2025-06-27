نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: قد نطالب إيران بتسليم احتياطيات اليورانيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن قد تطلب في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران التوقف تمامًا عن إنتاج اليورانيوم، وتسليم كل مخزوناتها الحالية من اليورانيوم أيضًا.

وقال ترامب عندما سأله الصحفيون عن موقف الولايات المتحدة في المفاوضات مع إيران وما إذا كانت الولايات المتحدة تصر على تسليم احتياطيات اليورانيوم الإيرانية: "من السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل، لكننا قد نطالب بشيء من هذا القبيل".

وأكد أن واشنطن تسعى باستمرار إلى القضاء تماما على قدرة طهران على إنتاج الأسلحة النووية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "أنا اتحدث عن عدم قبول إيران النووية منذ 25 عاما".

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على بلاده بأنها ضربة لا يمكن إصلاح ضررها لنظام منع الانتشار النووي، وكان يمكن أن تتحول إلى حرب واسعة النطاق في المنطقة.

وشنت إسرائيل عملية ضد إيران في 13 يونيو، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الغارات الجوية منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية. ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجماتها الخاصة.

وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل، حيث شنّت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو. بعد ذلك، في مساء 23 يونيو، شنت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.