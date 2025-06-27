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أحمد جودة - القاهرة - شنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومًا حادًا على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ألقى بظلال قاتمة على أي آمال لتحرك دبلوماسي بين واشنطن وطهران.

ترامب: أنقذت خامنئي من اغتيال محقق

ترامب: أنقذت خامنئي من اغتيال محقق

وقال ترامب إن خامنئي يدين له بالفضل في إنقاذه من موت شنيع ومهين، مؤكدًا أنه قرر العدول عن فكرة رفع العقوبات بعد تصريحات الأخير التي أعلن فيها "النصر" على إسرائيل وأمريكا.

وكشف أنه كان ينظر في إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مطلع هذا الأسبوع، إلا أن نبرة التحدي والغضب التي وردت في بيان خامنئي دفعته للتراجع بشكل مفاجئ عن هذه الخطط.

وكتب على حسابه: "كنت على وشك فتح باب التعافي أمام إيران عبر رفع العقوبات، لكن بدلًا من الرد بإيجابية، تلقيت بيانًا مفعمًا بالحقد، فتوقفت فورًا عن كل شيء".

ترامب يتوعد إيران: منعت اغتيال خامنئي وسأقصف منشآتها النووية إذا استدعى الأمر

وفي تصعيد لافت، زعم ترامب أنه كان على علم تام بموقع خامنئي خلال الفترة الماضية، لكنه رفض السماح لإسرائيل أو الجيش الأمريكي باغتياله، رغم ما وصفه بالقوة الساحقة للقوات المسلحة الأمريكية.

وأضاف: "لقد منعت عملية كانت ستُنهي حياته بطريقة بشعة. أنقذتُه من موت لا يُحسد عليه".

ترامب يهدد بقصف إيران مجددًا

ولم يستبعد ترامب اللجوء إلى الخيار العسكري مجددًا ضد إيران، مشيرًا إلى أنه سيفكر بلا تردد في قصف المواقع النووية الإيرانية إذا كشفت تقارير الاستخبارات عن أنشطة مثيرة للقلق تتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وواصل: "بالتأكيد، لن أتردد، وإذا فعلناها، ستكون ضربات لا تُصدق".

ثقة أمريكية في أثر الضربات الأخيرة على إيران

ورغم غياب الأدلة الاستخباراتية المعلنة، عبّر ترامب عن ثقته بأن الضربات الأمريكية الأخيرة أصابت البرنامج النووي الإيراني في مقتل.

وذكر أن طهران لن تتمكن من إعادة تشغيل برنامجها النووي في وقت قريب، مشيدًا بما وصفه بنجاح العملية.

لا قلق من المواقع السرية.. إيران مشغولة بالبقاء

وعند سؤاله عن مخاوف من احتمال وجود منشآت نووية سرية لم تتأثر بالضربات، قلّل ترامب من أهمية الأمر، قائلًا إنه ليس قلقًا حقًا حيال ذلك.

واستطرد أن القيادة الإيرانية، في الوقت الراهن، تركز على البقاء وتجاوز المرحلة الصعبة، قائلًا: "الإيرانيون منهكون، وكذلك إسرائيل، إنهم لا يفكرون الآن في السلاح النووي، بل في كيفية العيش حتى الغد".