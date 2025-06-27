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أحمد جودة - القاهرة - ترامب يهدد بقصف إيران مرة أخرى بسبب تخصيب اليورانيوم.. ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى احتمال شن ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، على خلفية استمرارها في تخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أنه لا يستبعد هذا الخيار في المستقبل القريب.

ترامب يهدد بقصف إيران مرة أخرى بسبب تخصيب اليورانيوم

ترامب يهدد بقصف إيران مرة أخرى بسبب تخصيب اليورانيوم

وفي مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض اليوم، قال ترامب إن المهمة الأخيرة في إيران كانت ناجحة للغاية، في إشارة ضمنية إلى عمليات عسكرية سابقة استهدفت طهران أو حلفاءها في المنطقة، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل.

تحذير غير مباشر لإيران من الاستمرار في البرنامج النووي

وأضاف الرئيس الأمريكي أن آخر ما قد يفكر به الإيرانيون الآن هو المضي قدمًا في برنامجهم النووي، مشددًا على أن إيران تمر بحالة إنهاك واضحة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل، في ظل التوترات المتصاعدة.

رد غامض على تصريحات خامنئي

وعندما طُلب منه التعليق على تصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الذي أعلن الانتصار على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، واعتبر أن بلاده وجهت صفعة قوية للأخيرة عبر استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، اكتفى ترامب برد مقتضب قال فيه: "سأرد على تصريح خامنئي بشأن الفوز في الحرب"، دون تقديم أي توضيحات إضافية حول طبيعة الرد أو توقيته.