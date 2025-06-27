العالم اليوم - مطاردة واعتداء وبلاغ رسمي.. تطور قضية أحمد السقا وطليقته

انتم الان تتابعون خبر مطاردة واعتداء وبلاغ رسمي.. تطور قضية أحمد السقا وطليقته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يونيو 2025 12:24 مساءً - في تصعيد غير مسبوق لأزمة طلاق الفنان المصري أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، شهدت القضية تحولا لافتا بوصولها إلى أقسام الشرطة والنيابة العامة، بعد أن تقدّمت الصغير ببلاغ رسمي تتهم فيه السقا بـ"الاعتداء عليها بالضرب والسب، رفقة سائقها"، وفق ما ورد في محضر رسمي حررته في قسم شرطة السادس من أكتوبر بالجيزة.

مطاردة واعتداء في مجمع سكني

وبحسب أقوال الإعلامية في البلاغ، فقد فوجئت بوجود طليقها أمام محل إقامتها، حيث كان ينتظرها داخل سيارته.

وما إن غادرت منزلها حتى شرع السقا، حسب روايتها، في مطاردتها بسيارته بسرعة جنونية، وهو ما دفع سائقها إلى محاولة الابتعاد تفاديا لاصطدام أو مواجهة.

وأضافت أن السقا اعترض طريقها، وترجل من سيارته لينهال عليها وعلى السائق بالشتائم، قبل أن تتطور المواجهة إلى "اعتداء جسدي مباشر"، شمل ضربها وضرب السائق، حسب ما ورد في المحضر.

التحقيقات تبدأ

فور تحرير البلاغ، باشرت الشرطة التحريات اللازمة داخل المجمع السكني الذي شهد الواقعة، وقررت الجهات المعنية تفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من التفاصيل وتوثيق ما جرى.

كما تم تحويل البلاغ إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، واستدعت شهود العيان من سكان المجمع، في خطوة تهدف إلى تحديد مدى صحة ما ورد على لسان مقدّمي البلاغ.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الفنان أحمد السقا أو من فريقه القانوني، حول هذه الاتهامات التي أثارت اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما يتمتع به الطرفان من شهرة.

قصة طلاق طالتها الأضواء

وكان السقا قد أعلن رسميا انفصاله عن الإعلامية مها الصغير يوم 21 مايو الماضي، بعد زواج استمر لأكثر من 26 عاما، وأثمر عن ثلاثة أبناء، هم ياسين وحمزة ونادية.

وكتب الفنان المصري حينها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "لكل من يتساءل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلان منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميا منذ شهرين تقريبا.. أعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي وأمي وأختي. كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر."

وفي منشوره، أشار السقا إلى أنه "فوجئ" بقرار الطلاق، مضيفا: "لا أريد الحديث كثيرا في هذا الأمر.. تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم."