العالم اليوم - سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف موقعا لحزب الله في جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يونيو 2025 12:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن طائراته الحربية استهدفت موقعا تابعا لحزب الله في منطقة سلسلة جبال بوفورت جنوبي لبنان، أشارت أنه يستخدم لإدارة منظومات نارية ودفاعية تابعة للحزب.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن الموقع يعد جزءا من مشروع بنية تحتية تحت الأرض "تم تدميره بالكامل" جراء الغارات الجوية.

وأشار الجيش إلى أنه رصد في وقت سابق محاولات من جانب حزب الله لإعادة تأهيل هذا الموقع، مؤكدا استهداف ما وصفها بـ"البنى التحتية الإرهابية" في المنطقة.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن إعادة بناء الموقع تشكل "انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، متوعدا بمواصلة العمل للقضاء على أي تهديد أمني لإسرائيل.