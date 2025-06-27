نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 11 شخصا جراء الفيضانات والعواصف في باكستان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لقي 11 شخصا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار بمناطق متفرقة في باكستان وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية بهطول المزيد من الأمطار في كراتشي وحيدر آباد ومدن أخرى اليوم الجمعة.

وتم الإبلاغ عن الوفيات في كل من حيدر آباد والبنجاب وجيلجيت حيث أثرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية والعواصف الترابية على عدة مناطق، حسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات جديدة بهطول أمطار موسمية ورياح قوية وعواصف ترابية على عدة مناطق، محذرة من احتمال حدوث فيضانات.

وكانت فيضانات كارثية قد تعرضت لها باكستان خلال موسم الرياح الموسمية في يوليو عام 2023 قد تسببت في أضرار جسيمة قدرتها وزارة المالية بـ 40 مليار دولار.

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص، وتوفي قرابة 1400 شخص، وتعرضت منازل وطرق ومراكز صحية ومدارس للدمار، أو لحقت بها أضرار، كما نفقت أعداد من الماشية ودمرت مساحات من الأراضي الزراعية