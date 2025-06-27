نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الأرمني يجري عمليات تفتيش في مقر رأس الكنيسة الرسولية الأرمنية وأبرشية شيراك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت قوات الأمن الأرمنية اليوم الجمعة بإجراء عمليات تفتيش في مقر الكاثوليكوس غاريغين رأس الكنيسة الرسولية الأرمنية، وفي أبرشية شيراك بمدينة غومري، حسب وكالة "سبوتنيك أرمينيا.

وقالت الوكالة إن قوات خاصة من جهاز الأمن القومي دخلت أرض دير إتشميادزين المقدس مقر الكاثوليكوس، وذلك بعد أن دخلها رئيس شرطة إتشميادزين، وقامت قوات الأمن بإخراج الصحفيين المتواجدين في باحة الدير.

وكتب الراهب آسوغيك كارابيتيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "أيها الأعزاء، كل رجال الدين في أرمينيا مستعدون للاعتقال، نحن جميعا موجودون في دير إتشميادزين المقدس".

وأضاف: "إما أن تأخذونا جميعا، أو تخرجوا جثثنا". وأثار دخول القوات الخاصة مرتدية الأقنعة غضبا بين الكهنة، مما أدى إلى مشادات كلامية، واستخدم رجال الأمن القوة ضد الكهنة وأنصارهم داخل مقر إقامة رئيس الكنيسة الأرمنية.

وبعد دقائق، خرج كاثوليكوس جميع الأرمن كاريكين الثاني بنفسه إلى موقع المواجهة في محاولة لتهدئة الكهنة.