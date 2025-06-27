العالم اليوم - الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 يونيو 2025 11:15 صباحاً - أعلنت الصين عن تأكيدها لتفاصيل جديدة تتعلق باتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تم التوصل إليها خلال الأيام الماضية، في ما يُعد تأكيدًا لتصريحات سابقة أدلى بها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بشأن اتفاق بين واشنطن وبكين.

وأعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية هذا التقدم في بيان صدر الجمعة، مع تأكيد الوزارة على أنها ستواصل الموافقة على تصاريح تصدير المواد الخاضعة للرقابة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وكان لوتنيك قد صرّح الخميس بأن الولايات المتحدة والصين أنجزتا التفاهم التجاري الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض يخطط قريبًا للتوصل إلى اتفاقات مماثلة مع عشر دول شريكة رئيسية في التجارة.

وقال لوتنيك إن الاتفاق مع الصين، والذي تم توقيعه قبل يومين، يُقنن الشروط التي تم التوافق عليها خلال المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، بما في ذلك التزام الصين بتوريد المعادن الأرضية النادرة التي تُستخدم في كل شيء من توربينات الرياح إلى الطائرات النفاثة.

وفي بيانها، أكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين "ستراجع وتوافق على طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة التي تستوفي الشروط وفقًا للقانون"، بينما ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء بعض التدابير التقييدية، دون أن تحدد طبيعتها.

كما أشارت الوزارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت في 5 يونيو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، قائلة إن على البلدين العمل معًا من أجل تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.