نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظومات "يارس" للصواريخ الاستراتيجية الروسية تبدأ تسيير دوريات قتالية في إقليم ألتاي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدفاع الروسية أن منصات إطلاق صواريخ لمنظومات "يارس" التابع لتشكيل بارنول الصاروخي في إقليم ألتاي بجنوب غرب سيبيريا انطلقت في مسارات الدوريات القتالية ضمن تدريبات مخطط لها.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان للصحفيين أن أطقم الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات تتدرب على تنفيذ مختلف المهام والتوجيهات، بما في ذلك تنفيذ مناورات على مسارات الدوريات القتالية.

وتقوم وحدات منظومات "يارس" الصاروخية المتنقلة بتنفيذ مسيرات تصل طولها إلى 100 كيلومتر، كما تقوم بتجهيز المواقع الميدانية هندسيا، وتنظيم التمويه وحراسة المواقع القتالية.



وسيتدرب العسكريون على التصدي لمجموعات التخريب والاستطلاع للعدو الوهمي، بينما ستقوم وحدات الإسناد بإخراج المعدات الخاصة من مناطق التلوث الكيميائي الافتراضي.

وصرح رئيس أركان كتيبة الصواريخ في تشكيل بارنول التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية: "تمكننا الفعاليات التدريبية القتالية المخطط لها من اختبار جاهزية الأفراد، وكذلك الأسلحة والمعدات العسكرية، للقيام بمهام الحراسة لفترات طويلة على مسارات الدوريات القتالية