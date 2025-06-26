نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد عشرات القتلي والجرحى في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بأن الجيش الإسرائيلي استهدف أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم منتظرو مساعدات.

وذكر مراسل، أنه سقط 8 شهداء وجرح عدد آخر جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين قرب مفترق البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الأهالي قرب مفترق البركة في مدينة دير البلح، مما أدى إلى استشهاد 12 شخصًا بينهم أطفال.

كما قتل 3 قرب مركز مساعدات "الشركة الأمريكية" شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهم: أمير عبد الله أحمد أبو جامع، خليل غانم خليل الخطيب، وأحمد جبر خميس شعت.

وأفاد بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، وصلت إلى 51 شهيدًا.