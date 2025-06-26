نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن سقوط نحو 120 شهيدًا بغزة خلال 24 ساعة وتطالب بتدخل فوري لوقف "حرب الإبادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حركة حماس إن استشهاد قرابة 120 شخصا خلال 24 ساعة بغارات إسرائيلية على أحياء سكنية وخيام نزوح وأماكن تجمع المواطنين للحصول على المساعدات "إمعان وحشي في حرب الإبادة ضد الأبرياء".

وأضافت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس: "ارتكب جيش الاحتلال الفاشي قبل قليل مجزرة بشعة بحق المواطنين المجوعين الذين تجمعوا وسط مدينة دير البلح للحصول على المساعدات، ليرتقي منهم سبعة عشر شهيدا، إضافة إلى عشرات الجرحى".

وتابعت "تصر حكومة مجرم الحرب نتنياهو على إمعانها في ارتكاب جرائم حرب موصوفة، بإسناد جيشها المجرم لعمليات سرقة ونهب المساعدات، بهدف تعميق معاناة المواطنين، ونؤكد أن هذه المحاولات الفاشلة تسقط الآن أمام وعي شعبنا وعوائله وعشائره الأصيلة".

وذكرت أن ما صدر عن "الإرهابيين نتنياهو وكاتس من تصريحات تدعي سيطرة جهات حكومية أو فصائلية على المساعدات في قطاع غزة، هو محض أكاذيب، تهدف لاختلاق الذرائع لمنع إدخال المساعدات، ومواصلة سياسة التجويع ضد شعبنا".

وطالبت الحركة "منظمات الأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية الإنسانية، بإعلان موقف واضح من هذه الجرائم، وتفنيد أكاذيب الاحتلال الفاشي حول المساعدات، وفضح جريمة التجويع الممنهجة البشعة التي يرتكبها في قطاع غزة".

كما طالبت الدول العربية والإسلامية "بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا، والتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، من مجازر بشعة وسياسة تجويع ممنهج غير مسبوقة".

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرئيلية على غزة إلى 56،259 شهيدًا و132،458 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الخميس.

وبحسب الوزارة، بلغت حصيلة القتلى منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي "5،936 شهيدا و20،417 إصابة" وسط استمرار الهجمات المكثفة وتدهور الوضع الإنساني في القطاع.