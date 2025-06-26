نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يطلب من الكونغرس زيادة بـ 1.01 تريليون دولار في ميزانية الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس زيادة ميزانية دفاعية بقيمة 1.01 تريليون دولار للسنة المالية 2026.

وبهذا سيكون الفرق بين سنتي 2025 و2026 هذه زيادة بنحو 13%.

كما صرح مسؤول رفيع في البنتاغون خلال إفادة خاصة للصحفيين: "طلب الرئيس للميزانية الدفاعية الوطنية للسنة المالية 2026 يبلغ 1.01 تريليون دولار، بزيادة 13% عن المستويات المعتمدة للسنة المالية 2025".

ويأتي الاقتراح ضمن وثيقة تعكس أولويا إدارة ترامب الرئيسية، بما في ذلك تعزيز القدرات العسكرية، وخفض الإنفاق المحلي، وإعادة تركيز التمويل على المجالات "البالغة الأهمية"، حيث يعتبر هذا البند ضمن مشروع اقترحه ترامب، بالإضافة إلى أمور أخرى، على إعادة توزيع كبيرة للأموال لصالح برنامج الفضاء.

وبشكل خاص، تم اقتراح أكثر من 7 مليارات دولار لمهمة "ناسا" القمرية في شهر مايو، والتي تهدف إلى التغلب على الصين في "استيطان" القمر.

كما أنه من المقرر إنفاق مليار دولار أخرى في استثمارات جديدة في برامج تهدف إلى التحضير لهبوط البشر على المريخ.