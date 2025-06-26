نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 قتيلًا حصيلة ضحايا الاحتجاجات في كينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الممولة من الدولة في كينيا، يوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة وفساد الحكم إلى 16 قتيلًا.

وأسفرت الاحتجاجات التي شارك فيها الآلاف من الشباب الساخطين على الأوضاع في كينيا عن تدمير ممتلكات، كما هدم المحتجون الغضبون مركزي شرطة على الأقل.

ووقف وزير داخلية كينيا كيبتسمبا موركومين، يوم الخميس، على حجم الأضرار التي لحقت بالشركات في العاصمة نيروبي، حيث جرى نهب البضائع من عشرات المتاجر.

وقال كيبتسمبا موركومين إن قوات الشرطة سوف تتواصل مع أصحاب الممتلكات المتضررة من الاحتجاجات ممن التقطت كاميرات المراقبة بمتاجرهم صور اللصوص من أجل إلقاء القبض عليهم سريعا.

وتظاهر الكينيون الأربعاء في 23 من بين 47 مقاطعة عبر البلاد، داعين إلى وضع نهاية لوحشية الشرطة وإلى سلطة أفضل.

وهتف الآلاف بشعارات مناهضة للحكومة ودعوا إلى استقالة الرئيس وليام روتو.