العالم اليوم - نتنياهو: الانتصار على إيران يفتح فرصا للسلام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يونيو 2025 09:27 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الانتصار على إيران يُتيح فرصا جديدة لاتفاقيات السلام، مضيفا أنه يجب على إسرائيل ألا تُضيعها.

وفي مقطع فيديو وزعه مكتبه، قال نتنياهو: "لقد حاربنا إيران بعزم وحققنا نصرا كبيرا، هذا النصر يفتح الطريق لتوسيع اتفاقات السلام بشكل كبير".

وطلب نتنياهو الذي يحاكم في قضايا فساد، الخميس إرجاء جلسات محاكمته المقبلة "للتطورات في المنطقة والعالم"، بعد الحرب مع إيران ومع استمرار النزاع في غزة.

واضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي:"الى الإفراج عن رهائننا والنصر على حماس، أتيحت فرصة ينبغي عدم تفويتها. علينا ألا نخسر يوما واحدا".