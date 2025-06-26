"كتائب القسام": قنصنا جنديا إسرائيليا قرب تلة المنطار شرق حي الشجاعية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الخميس، قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وقالت "القسام" عبر حسابها في "تليغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا قنص جندي صهيوني قرب تلة المنطار شرق حي الشجاعية بتاريخ 23 يونيو 2025.

وفي شرق جباليا شمالي القطاع، أكدت القسام تدمير دبابتي "ميركافا" وناقلة جند، وجرافة دي 9 عسكرية، بعبوات أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقا يوم الجمعة 20 يونيو.

من جانبها بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لتفجير حقل ألغام في رتل عسكري إسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في 12 يونيو ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود" التي تنفذها فصائل المقاومة منذ فترة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية نشر عمليات استهداف آليات وجنود إسرائيليين وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري وأدت لمقتل 20 بينهم ضباط وإصابة آخرين، وفق الإعلام العبري.

وتصاعدت عمليات استهداف الآليات الإسرائيلية في مدينة خان يونس خلال الأيام الماضية رغم الانتشار الإسرائيلي الكثيف بالمنطقة وهو ما أثار انتقادات كبيرة في إسرائيل.

ونقلت اليوم صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان لأهالي الجنود الذين قتلوا في كمين خان يونس قولهم إن "أبناءهم كانوا ضحايا إهمال جسيم وإنهم يشعرون بالصدمة والهلع من التهور الذي انكشف في الحادث الخطير والمروع".

وأضاف البيان أن هذا الحادث كان من الممكن تفاديه، ومن غير المعقول أن تكون الكتيبة التي ينتمي إليها الجنود القتلى هي الوحيدة في الجيش الإسرائيلي التي لا تزال تستخدم معدات قديمة ومعيبة وعاجزة.